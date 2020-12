Ustawę budżetową na 2021 r., zgodnie z którą dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, Sejm uchwalił 17 grudnia. Senat zajmie się nią na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 11-13 stycznia 2021 r.

Z ustawy budżetowej w obecnym kształcie wynika, że wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2021 roku wyniosą 12 mld 654 mln 333 tys. i będą mniejsze o 369 mln 993 tys. od tych zapisanych w poprzedniej ustawie budżetowej - przed nowelizacją.

Najwięcej z tej puli zaplanowano na Policję - będzie to łącznie 10 mld 137 mln 578 tys. zł. Prawie 7 mld z tej kwoty trafić ma do komend powiatowych, a 2 mld 444 mln 204 tys. do komend wojewódzkich. Komenda Główna Policji będzie miała do dyspozycji 302 mln 203 tys., a Centralne Biuro Śledcze Policji - 222 mln 655 tys. Na jednostki terenowe policji przewidziano łącznie 227 mln 166 tys. zł.

Dla porównania w ustawie budżetowej na 2020 rok, na Policję przewidziano 10 mld 315 mln 93 tys. zł, czyli o ponad 177,5 mln zł więcej.

Mniejszy budżet zaplanowano również dla Straży Granicznej. W 2021 r. wyniesie on 1 mld 713 mln 490 tys. zł. W ustawie na 2020 r. było to blisko 50 mln zł więcej.

Natomiast na działalność Służby Ochrony Państwa w nadchodzącym roku zaplanowano 329 mln 342 tys. zł. To o prawie 9 mln zł mniej niż w poprzedniej ustawie.

3 mld 239 mln 412 tys. zaplanowano na Państwową Straż Pożarną (kwota łączna, pochodząca z części "Sprawy wewnętrzne" oraz "Budżety wojewodów ogółem"). 2 mld 827 mln. 214 tys. zł z tej kwoty zaplanowano na finansowanie komend powiatowych PSP, a 203 mln 887 tys. zł na komendy wojewódzkie.

Niemal o połowę mniej przewidziano na Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W ustawie na 2020 rok w budżecie zapisano na ten cel 414 mln 125 tys. zł. Obecny zapis mówi o 208 mln 311 tys. zł. Łącznie na finansowanie PSP w roku 2021 zaplanowano o prawie 48 mln zł mniej niż w ustawie budżetowej na 2020 rok, przed jej nowelizacją.