Ruszył nabór do programu "Maluch plus”

W przypadku nowych miejsc tworzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządowe dofinansowanie wynosi do 10 tys. zł. Z kolei dofinansowanie na utworzenie jednego nowego miejsca u dziennego opiekuna wynosi do 5 tys. zł.źródło: ShutterStock

W poniedziałek ruszył nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus", w którego ramach przewidziano m.in. wsparcie finansowe na tworzenie miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Szefowa MRPiPS Marlena Maląg zachęca do składania ofert.