Resort rolnictwa zaznaczył, że zasiłki opiekuńcze będą wypłacane przez okres, na jaki zostały zamknięte placówki zapewniające opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki m.in. przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, nianię oraz placówkę pobytu dziennego z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19.

Dodano, że z zasiłku można skorzystać także w przypadku "podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2020 r.".

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem zasiłek miał obowiązywać do 12 lipca. Nowe przepisy wydłużają to prawo o kolejne 14 dni, czyli do 26 lipca.

Rozporządzenie w sprawie wydłużenia zasiłku opiekuńczego do 26 lipca opublikowano w Dzienniku Ustaw w piątek. Jak przypomniało MRiRW, "rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 13 lipca 2020 r."

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.