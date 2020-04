- Jeżeli ktoś wysłał już do nas wniosek na ogólny adres e-mail cot@zus.pl lub jakikolwiek inny adres musi zrobić to jeszcze raz, najlepiej przez swoje indywidualne konto na PUE ZUS. Każda osoba, która zrobi to przez ten kanał komunikacji jest automatycznie weryfikowana a wniosek rozpatrywany priorytetowo – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak wyjaśnia, dotyczy to zwłaszcza wniosków od przedsiębiorców składanych w ramach „tarczy antykryzysowej”. Rzeczniczka przypomina jednocześnie, że wnioski można także składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS wrzucając je do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jednak najszybszą drogą jest skorzystanie z wysyłki elektronicznej przez PUE ZUS.

- Pismo e-mailem może wysłać dosłownie każdy, ale wnioski wysyłane poprzez indywidualne konto na naszej platformie internetowej są podpisywane poprzez profil zaufany, certyfikat ZUS lub podpis kwalifikowany, dlatego mamy pewność, że zostały wysłane przez tą osobę, która wnioskuje o wypłatę postojowego czy zwolnienie ze składek – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jeżeli ktoś nie posiada swojego konta na PUE może je założyć korzystając z profilu zaufanego. Profil zaufany każdy może założyć poprzez swój bank bez konieczności wychodzenia z domu. Wiele banków ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego - ich lista znajduje się na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp

KROK 1. JAK ZAŁOZYĆ W DOMU PROFIL ZAUFANY?

Jeśli ktoś nie posiada profilu zaufanego na EPUAP wystarczy zalogować się na swoje bankowe konto i w usługach lub ofercie banku wybrać zakładkę „profil zaufany” lub „e-Urząd” albo ePUAP. Dalej system rejestracji „poprowadzi nas za rękę”. Gdy mamy swój profil zaufany możemy załatwiać wiele spraw urzędowych a także „podpisywać” pisma i wnioski do ZUS.

KROK 2. JAK ZAŁOŻYĆ W DOMU KONTO NA PUE ZUS PRZEZ PROFIL ZAUFANY?

Wystarczy na stronie głównej www.zus.pl kliknąć „zarejestruj się” (niebieskie tło), wybrać zakładkę „dla Ciebie” a następnie pierwszy przycisk „profil zaufany” - dalej system poprowadzi nas za rękę.

KROK 3. JAK PODPISYWAĆ PISMA DO ZUS PRZEZ PROFIL ZAUFANY?

Po założeniu konta na PUE ZUS należy się na nie zalogować i „powiązać” konto na PUE z kontem ePUAP ta opcja jest dostępna w zakładce konfiguracja profilu/dane płatnika. Dzięki temu będziemy mogli „podpisywać” pisma i wnioski do ZUS.