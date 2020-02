Jak zostać ortodontą?



Aby zostać ortodontom koniecznie trzeba ukończyć studia stomatologiczne. Otóż trwają one 5 lat, po każdym semestrze studenci mają egzaminy z wiedzy teoretycznej, jak i egzaminy praktyczne. Po ukończeniu studiów muszą odbyć roczny staż, może on być w gabinecie innego stomatologa, niezależnie czy jest on prywatny czy państwowy. Wtedy też zdobywają doświadczenie oraz uczą się różnych działów, zarówno stomatologii dziecięcej, estetycznej czy chirurgii. Dopiero po tym etapie mogą rozpocząć pracę czy to w państwowym czy prywatnym gabinecie. Jednak aby zostać ortodontom konieczne jest ukończenie specjalizacji. Trwa ono trzy lata i polega na pracy z pacjentami pod kierunkiem kierownika specjalizacji. Specjalizację można odbywać także w ramach rezydentury i wówczas Ministerstwo Zdrowia może wypłacać pensję. Jednak na specjalizację nie jest łatwo się dostać i konieczne jest bardzo dobre zdanie egzaminu LDEK, nawet na poziomie 87-90 procent. Jednocześnie, aby móc pracować jako ortodonta można korzystać ze specjalnych kursów i szkoleń. Otóż warto wiedzieć, że nie trzeba mieć ukończonej specjalizacji, by móc zajmować się wybraną dziedziną stomatologii.

Praca ortodonty - wyniki są ważne



Praca ortodonty nie jest łatwa, trzeba być cierpliwym i mieć dużą wiedzę, jednocześnie aby wyrobić sobie renomę niezbędne są wyniki w postaci wyleczonych zgryzów. Przy czym zarobki ortodontów są na naprawdę wysokim poziomie i wynoszą nawet 20 tysięcy miesięczny, przy czym w dużych miastach mogą być zdecydowanie wyższe.



Jak znaleźć pracę?



Obecnie można stwierdzić, że jest bardzo mało specjalistów z tej dziedziny. Natomiast ofert pracy jest sporo, dlatego ortodonci mogą bardzo łatwo znaleźć zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nie wymagane też jest doświadczenie. Dodatkowo mogą prowadzić własny prywatny gabinet. Zatem jasno można stwierdzić, że jest to zawód z przyszłością.