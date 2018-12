Wnioski samorządy mogą składać do urzędu wojewódzkiego do 11 stycznia 2019 r.źródło: ShutterStock

Gminy mogą już ubiegać się u wojewodów o pieniądze na dofinansowanie w 2019 r. usług opiekuńczych zapewnianych osobom powyżej 75. roku życia w miejscu ich zamieszkania. Przewiduje je specjalny program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jest on skierowany do samorządów mających do 60 tys. mieszkańców, które na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) są zobowiązane do świadczenia usług opiekuńczych seniorom, ale często robią to w niedostatecznym zakresie (lub wcale) z uwagi na brak pieniędzy.