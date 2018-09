Minister poinformowała, że w 2019 r. na program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech "Maluch plus" przeznaczone zostanie 450 mln zł. Zmieni się też dofinansowanie dla samorządów chcących utworzyć nowe miejsca opieki. Chodzi gminy niemające klubów dziecięcych i żłobków. Tam dofinansowanie wzrośnie z 20 tys. zł do 30 tys.

"Chcąc zachęcić samorządy, żeby powstawały te miejsca opieki, zmieniliśmy naszą propozycję" – powiedziała Rafalska. Zwróciła uwagę, że temat tworzenia miejsc opieki przewija się w programach wyborczych kandydatów do samorządów. "Wierzę, że kampanijne deklaracje zamienią się w prawdziwe żłobki" – zaznaczyła.

Szefowa resortu rodziny i pracy powiedziała, że z analiz ministerstwa wynika, że nie wszystkie samorządy są zainteresowane rozwijaniem u siebie sieci miejsc żłobkowych. "Tego nie rozumiem, bo uważam, że jest potrzeba rozwijania takiej opieki" – zwróciła uwagę.

"Spotykaliśmy się z obawami samorządów, że nie są w stanie dołożyć środków do inwestycji albo obawiają się kosztów dalszego prowadzenia takich instytucji. Czasami też nie dostrzegały takiej potrzeby" – dodała. Minister zwróciła uwagę, że 65 proc. samorządów nie ma nawet jednego miejsca opieki nad dzieckiem.

"Moją ambicją jako ministra, nie jest to, żeby każde dziecko trafiło do żłobka. Trzeba jednak dać rodzicom wybór” – mówiła. Podkreśliła, że dostęp do żłobków jest ważny z punktu widzenia rynku pracy. "Nie wystarczą nam same drogi i mieszkania. Miejsca opieki dla rodziców są bardzo ważne” – dodała minister.

Rafalska zapowiedziała, że zmieni się też dofinansowanie dla samorządów, w których działają instytucie opieki nad małymi dziećmi. Kwota dofinansowania do utworzenia nowego miejsca wzrośnie z 20 tys. zł na 22 tys. zł.

Od listopada samorządy mogą wnioskować o pieniądze z programu. Zależnie od modułu program „Maluch plus” skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

MRPiPS przypomina, że w kraju działa 4460 placówek dla maluchów. Oferują one prawie 126 tys. miejsc opieki. Około 16,6 proc. dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik "użłobkowienia" wynosi 17,8 proc.

Resort zaznaczył, że w porównaniu z 2015 rokiem liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła się o 49 proc. Miejsc starczy dla prawie 126 tys. dzieci. To około 42 tys. więcej niż w 2015 roku.