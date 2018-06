"Stopa bezrobocia w maju br. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt proc. - do 6,1% - wynika z szacunków MRPiPS. Spadek - od 0,2 do 0,6 pkt proc. - odnotowano we wszystkich województwach" - czytamy w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w maju br. wyniosła nieco ponad 1 mln osób i w porównaniu z kwietniem 2018 roku spadła o 39 tys. osób (o 3,7%), podano także.

"Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) spadek był w: warmińsko-mazurskim- o 5,7% (3,2 tys. osób); opolskim - o 5,5% (1,3 tys. osób); zachodniopomorskim - o 5% (o 2,5 tys. osób); wielkopolskim - o 4,6% (o 2,7 tys. osób)" - czytamy także.

Liczba bezrobotnych w maju br. była o 198,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 16,5%). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 140,4 tys , podał również resort.

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4% na koniec 2018 r.