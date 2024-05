Wśród mieszkańców woj. opolskiego rośnie popularność urlopu ojcowskiego. W ubiegłym roku z tej formy opieki nad dzieckiem skorzystało w regionie 999 ojców – poinformował rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Urlop ojcowski i rodzicielski – przysługujące prawa i warunki

Po urodzeniu się dziecka rodzice mogą wykorzystać w sumie 61 tygodni na opiekę nad potomstwem. Na ten czas składają się urlop macierzyński i rodzicielski. Niezależnie od tego ojcowie mogą wziąć dwutygodniowy urlop ojcowski. Trzeba go wykorzystać nim dziecko skończy pierwszy rok życia.

Od stycznia do kwietnia tego roku w woj. opolskim skorzystało z niego 300 mężczyzn, a podczas minionego roku 999 ojców.

Urlop ojcowski - na jakich zasadach?

Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym w ramach umowy o pracę, umowy-zlecenia i prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem jest zgłoszenie w ZUS do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma znaczenia, czy jest ono obowiązkowe, czy dobrowolne. W przypadku przedsiębiorcy za okres urlopu ojcowskiego przysługuje mu zasiłek z ZUS w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

ZUS wypłaci zasiłek za okres urlopu ojcowskiego, gdy ubezpieczony dostarczy odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, wypełniony formularz ZUS-Z3b oraz wniosek o urlop ojcowski czyli druk ZUS ZAO. We wniosku należy wskazać okres, w jakim ojciec zamierza go wykorzystać. Komplet dokumentów trzeba dostarczyć do ZUS najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego.

Inne formy opieki nad dzieckiem dostępne dla ojców

Rzecznik opolskiego ZUS zwrócił uwagę, że to nie jedyna możliwość skorzystania przez ojców z prawa do opieki nad dzieckiem w ramach ubezpieczenia ZUS.

Gdy urodzi się dziecko, rodzice mają prawo do urlopu macierzyńskiego, który trwa 20 tygodni. Zwykle korzystają z niego kobiety. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest przypisane tylko dla matki. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad dzieckiem. Jeśli po 14 tygodniach od urodzenia dziecka mama będzie chciała wrócić do pracy, to maluchem może zaopiekować się ubezpieczony tata – powiedział Szczurek.

Zasady przyznawania urlopu rodzicielskiego

Po urlopie macierzyńskim oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego.

Według obecnych przepisów okres tego urlopu został wydłużony o 9 tygodni, z 32 do 41 – w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka i z 34 do 43 tygodni – w przypadku więcej niż jednego dziecka.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy sześć lat.

Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż w pięciu częściach.

Dodatkowe dziewięć tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli ubezpieczona mama wykorzystała urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze, np. 32 lub 34. tygodni, to pozostałe dziewięć tygodni może wykorzystać już tylko drugi rodzic. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik

