Nowe regulacje dotyczące kontrolowania pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i narkotyków wprowadza ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 240). To zmiany, na które z niecierpliwością czeka wielu pracodawców, zwłaszcza z branży budowlanej, górniczej, transportowej czy produkcyjnej. Tam bowiem kontrole już przed nowelizacją były na porządku dziennym, choć budziły też zastrzeżenia m.in. Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do ich zgodności z RODO