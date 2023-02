Problemem bywa również uporządkowanie wiedzy, bo same hasła „praca zdalna” i „badanie trzeźwości” to tylko wierzchołek góry lodowej. Praca zdalna może być bowiem wykonywana w tej formie na stałe, może być również okazjonalna, a może się też zdarzyć, że pracodawca poleci jej wykonywanie. Do każdej z tych form trzeba będzie zastosować nieco inne zasady. Głowy pracodawców zaprzątają także zagadnienia związane z bhp, w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę z domu. Jak sprawdzić, czy ma bezpieczne i higieniczne warunki pracy? Czy wystarczy samo oświadczenie pracownika? Problemem jest także nakaz zwrotu kosztów, które ponosi pracownik, gdy pracuje poza biurem. Jak obliczyć taki zwrot? Niektórzy komentatorzy zwracali jednak uwagę, że biurokracji związanej z pracą zdalną jest tak dużo, że w efekcie szczególnie mniejsze firmy po prostu nakażą wszystkim powrót do biura. Czasu na dostosowanie nie jest dużo, bo przepisy o pracy zdalnej wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 r. Do tego czasu pracodawcy muszą chociażby opracować regulamin wykonywania takiej pracy i przyjąć go zgodnie z określoną procedurą.