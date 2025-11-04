Zgodnie z nowelizacją z 26 września 2025 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która czeka na podpis prezydenta, pierwsze placówki medyczne będą musiały zintegrować swoje systemy informatyczne z centralną e-rejestracją do lipca 2026 r., inaczej mogą stracić kontrakty z NFZ.

Wiadomo już, których świadczeń ten obowiązek będzie dotyczył w przyszłym roku. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji – akt wykonawczy do wspomnianej ustawy. Już w styczniu rozwiązaniem zostaną objęte trzy pierwsze świadczenia opieki zdrowotnej – te z zakresu kardiologii oraz realizowane w ramach dwóch programów profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Ich wybór wynika z realizacji programu pilotażowego, który stanowił etap przygotowawczy do wdrożenia usługi centralnej elektronicznej rejestracji w skali całego kraju. Kolejne świadczenia opieki zdrowotnej będą dodawane sukcesywnie na podstawie analizy uwzględniającej liczbę oczekujących pacjentów oraz czas oczekiwania na leczenie.

Z przekazanego do konsultacji projektu wynika, że od 1 sierpnia 2026 r. centralna e-rejestracja obejmie osiem następnych świadczeń z zakresu: leczenia chorób naczyń, chorób zakaźnych (w tym poradnie HIV/AIDS), endokrynologii, hepatologii, immunologii, nefrologii, neonatologii oraz leczenia gruźlicy i chorób płuc. Obecnie każda placówka, która prowadzi takie poradnie, ma własny terminarz i pacjent musi obdzwaniać kilka przychodni, aby zapisać się do specjalisty. Idea centralnej e-rejestracji polega na tym, że będzie jeden centralny kalendarz ze wszystkimi wolnymi terminami we wszystkich przychodniach w danych zakresach świadczeń.

Dzięki centralnej e-rejestracji będą krótsze kolejki do specjalistów

Dzięki temu resort zdrowia chce osiągnąć efekt, którego dotychczas nie udało się uzyskać w inny sposób, tzn. skrócić kolejki do lekarzy. Dzięki centralnej e-rejestracji pacjent dowie się m.in., gdzie jest wolny termin, łatwo odwoła lub przesunie wizytę i dostanie przypomnienie o niej. Dzięki temu niewykorzystane terminy nie przepadną.

Projekt rozporządzenia reguluje sposób powiadamiania pacjenta o wyznaczonym mu terminie i ewentualnych zmianach oraz procedurę dotyczącą rezygnacji ze świadczenia. Komunikacja z pacjentami będzie prowadzona za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (w tym poprzez aplikację mobilną IKP), a w razie podania stosownych danych kontaktowych – z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Dodatkowo projektowane rozporządzenie uwzględnia przekazywanie informacji przez asystenta głosowego, gdy jako dane kontaktowe podany został tylko numer telefonu stacjonarnego.

Projekt reguluje także zasady weryfikacji kolejki w centralnej e-rejestracji. Dla świadczeń ambulatoryjnych okres weryfikacji terminów wynosi 40 dni, a w przypadku świadczeń mammografii i cytologii – 90 dni. Jeżeli w tym czasie nie zostanie znaleziony i wyznaczony po raz pierwszy termin udzielenia świadczenia zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez pacjenta, zostanie on umieszczony w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się wolnego terminu.

Aby system zadziałał, placówki medyczne, które realizują świadczenia włączone do centralnej e-rejestracji, muszą w przyszłym roku zintegrować się z systemem centralnym. A to oznacza dla świadczeniodawców znaczne koszty. – Większość z nich prowadzi własne systemy zarządzania kolejką od różnych dostawców informatycznych, niekoniecznie tego, który będzie centralnym, i integracja tych systemów może być bardzo kosztowna – podkreśla Tomasz Zieliński, ekspert ds. IT Porozumienia Zielonogórskiego.