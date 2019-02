Chorobowy, macierzyński, opiekuńczy: Ile wynoszą w 2019 roku zasiłki z ZUS

Zasiłek chorobowy



Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Jednak za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy w wysokości 70 procent podstawy wymiaru. Jeżeli natomiast przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, lub też niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu.



Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jednak podstawa ta nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. W 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła do 2 250 zł, w efekcie najniższa podstawa wyniesie w 2018 roku 1 941,52 zł, a same świadczenia wyniesie: 1 359,06 zł - przy 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, 1 553,22 zł - przy 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku lub 1 941,52 zł - przy 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

źródło: ShutterStock