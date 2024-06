Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku już wkrótce zostanie ogłoszona. Znamy stanowiska związków zawodowych, pracodawców i rządu. Ile wyniesie płaca minimalna w nadchodzącym roku? Ile dostaniemy na rękę?

W ostatnich tygodniach coraz częściej mówiono na temat wysokości płacy minimalnej. Najpierw na podstawie dostępnych wskaźników policzyliśmy – na łamach Gazety Prawnej – ustawową wysokość najniższego wynagrodzenia, a następnie swoje propozycje przedstawili pracodawcy oraz związki zawodowe. Spekulacje w ostatnim czasie na temat wysokiej podstawy uciął również Donald Tusk.

Ile wyniesie minimalna krajowa w 2025 roku? Oto, ile Polacy zarobią w nadchodzącym roku.

Płaca minimalna w 2025 roku

Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu płaca minimalna w nadchodzącym roku wyniesie: 4510,90 zł, a stawka godzinowa 29,50 zł.

Z czego to wynika? Przyszłoroczna płaca minimalna zostanie zwaloryzowana jedynie o wskaźnik inflacji, ale bez dwóch trzecich przewidywanego wzrostu PKB. To oznacza, że nowa najniższa krajowa wzrośnie o 5,6 proc.

Czy będzie podwójna waloryzacja płacy minimalnej w 2025 roku? W kolejnym roku prognozowany wskaźnik inflacji ma wynieść 4,1 proc., to oznacza, że pracownicy mogą liczyć na jednorazowy wzrost swoich wynagrodzeń.

Przyjmując, że płaca minimalna wyniesie w 2025 roku 4510,90 zł brutto na rękę otrzymamy około 3405,14 zł netto (jest to wynik niedokładny z uwagi na uśrednione wartości bez uwzględnienia PPK czy np. zerowego PIT).

Płaca minimalna w 2025 roku – propozycja związkowców i pracodawców

Jak mówił nam Łukasz Bernatowicz, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club, raczej nie można spodziewać się podniesienia płacy minimalnej poza poziom wynikający z ustawy.

– Jesteśmy realistami i wiemy, że prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie utrzymać poziomu płacy minimalnej, ale będziemy walczyć o to, żeby ten wzrost w 2025 roku nie wykroczył poza parametry przewidziane w ustawie. I żeby nie była to waloryzacja dwukrotna w ciągu roku, jak obecnie – komentował Bernatowicz.

Z kolei przedstawiciele związkowców zawodowych (OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz „Solidarność”) przedstawili następującą propozycję podniesienia płacy minimalnej. Chcą, aby najniższa krajowa wzrosła w 2025 roku o nie mniej niż 8,14 proc., czyli o 350 zł brutto.

Jak pisaliśmy w Gazecie Prawnej, od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wyniesie 4300 zł brutto, to oznacza, że w 2025 roku powinno - w ocenie związkowców - wzrosnąć do poziomu 4650 zł brutto, czyli niewiele więcej ponad to, ile wynika z ustawy.

Płaca minimalna 2025 – propozycja rządu

Głośnym echem odbiła się wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy, która powiedziała, że płaca minimalna ma zależeć od przeciętnego wynagrodzenia i być nie niższa niż 60 proc. średniego wynagrodzenia. Resort wycofał się z tego stanowiska i w komentarzu dla Gazety Prawnej wskazał, że zmiany odnoszące najniższą krajową do średniej płacy są planowane, ale nie dotyczą 2025 roku.

Dowiedzieliśmy się, że w tym roku minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa na 2025 rok będą ustalane wg dotychczasowych zasad, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

"Do 15 czerwca br. rząd przekaże propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2025 r. do uzgodnień ze stroną pracowników i stroną pracodawców w ramach Rady Dialogu Społecznego. Propozycja te będzie ustalona w oparciu o prognozowane i rzeczywiste wskaźniki makroekonomiczne" - przekazał resort w stanowisku dla Gazety Prawnej.

Do tych spekulacji odniósł się premier Donald Tusk, który powiedział podczas konferencji 24 maja, że płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, co wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli blisko 5 proc., w żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok. Podkreślił, że w tej chwili państwo musi zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm.

"Pani minister usłyszy ode mnie we wtorek, że my oczywiście zgodnie z zasadami i obowiązkami rządu zaproponujemy podniesienie tej płacy minimalnej tak, jak mówi o tym konieczna ustawa, czyli to będzie blisko 5 proc. więcej, bo ten obowiązek narzuca na nas ustawa. Natomiast nie będziemy proponowali w żadnym wypadku wyższego skoku, czyli pójdziemy po tym, co obowiązkowe i konieczne, ale musimy w tej chwili bardzo skoncentrować się i zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm w Polsce" - powiedział premier.

Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów do 15 czerwca 2024 roku musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku oraz propozycję najniższej stawki godzinowej. Natomiast maksymalny czas na ustalenie najniższej płacy mija 15 września 2024 roku.