Ministerstwo Finansów planuje zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. W porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia opracowało założenia planowanych zmian, których celem jest przede wszystkim przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Obecnie przedsiębiorcy co do zasady opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość jest uzależniona od przychodu lub dochodu. Zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej mieliby opłacać składkę zdrowotną w stałej zryczałtowanej wysokości. Proponowane zmiany mają na celu uproszczenie zasad obliczania składki zdrowotnej oraz obniżenie jej wysokości dla przedsiębiorców o niższych dochodach. Jak podaje wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny niższą składkę zdrowotną zapłaci ok. 93% przedsiębiorców, niezależnie od formy opodatkowania.

Dla osób rozliczających się według skali podatkowej składka zdrowotna będzie wynosić 9 % z 75% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca nie będzie musiał co miesiąc obliczać składkę zdrowotną. Wysokość składki będzie stała, niezależna od osiąganego dochodu. Ponadto nie będzie obowiązku opłacania składki zdrowotnej od zbywanego środka trwałego (np. nieruchomości) – przychód z tego tytułu nie będzie wliczany do podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanychpodatkiem liniowym (19%) składka zdrowotna będzie ustalana w następujący sposób:

jeżeli dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia osoby te zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj. w wysokości 9% od podstawy wymiaru stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia;

w razie przekroczenia 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W podstawie wymiaru składki zdrowotnej nie będą uwzględniane przychody ze zbycia środków trwałych. Nie będzie możliwości odliczania (części) składek zdrowotnych od podatku (PIT).

Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, będą opłacać składkę zdrowotną według następujących zasad:

jeśli przychody miesięczne nie przekroczą 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia składka zdrowotna w 2025 r. wyniesie ok. 310 zł miesięcznie (9% od 75% minimalnego);

w zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalną składkę zdrowotną (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Podobnie, jak w przypadku innych przedsiębiorców przychody ze zbycia środków trwałych nie będą stanowiły postawy wymiaru składki zdrowotnej. Osoby te nie będą także mogły odliczać składki zdrowotnej od podatku.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej, to składka zdrowotna wyniesie 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie składka zdrowotna wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania składek zdrowotnych od podatku (PIT).

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Nie wiadomo jednak, czy i kiedy reforma składki zdrowotnej wejdzie w życie, ponieważ koalicjanci (Lewica i Trzecia Droga) nie zgadzają się na proponowane rozwiązania, w szczególności, aby przedsiębiorcy i pracownicy opłacali składki na tych samych zasadach.