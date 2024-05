O przyznanie zasiłku dla bezrobotnych ma prawo wnioskować osoba, która przepracowała co najmniej jeden rok w ciągu 18 miesięcy i zarabiała nie mniej niż minimalne wynagrodzenie.

O 1 czerwca br. osoby bezrobotne, które przepracowały mniej niż pięć lat, będą mogły otrzymać 1209,94 zł netto zasiłku w pierwszych trzech miesiącach jego pobierania, a potem już tylko 950,22 zł. Jest to 80 proc. zasiłku podstawowego. Jego pełna kwota przysługuje osobom, które pracowały od 5 do 20 lat. W takim przypadku zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 1512,42 zł, a w kolejnych miesiącach wyniesie 1187,73 zł. Najwyższe świadczenia przysługują osobom z najdłuższym, ponad 20-letnim, stażem pracy. Mogą one liczyć na 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Od czerwca br. będzie to w pierwszych trzech miesiącach 1814,90 zł, a następnie 1425,33 zł. ©℗