Zatrudniający do dziewięciu osób będą zwolnieni z opłacania za siebie składek w jednym wybranym miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Tak wynika z uchwalonej w ubiegły czwartek przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Według szacunków z corocznego obniżenia kosztów prowadzenia działalności będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie dziewięć innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. ©℗