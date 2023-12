Biedronka i Lidl zapowiadają duże podwyżki dla swoich pracowników już od początku nowego roku. Lidl przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln zł, a pracownik Biedronki będzie zarabiał nawet 900 zł więcej.

Pracownicy Biedronki i Lidla mogą czuć się usatysfakcjonowani finansowo

Pracownicy Biedronki otrzymają od stycznia 2024 roku od 650 do 900 zł podwyżki - poinformowała w poniedziałek spółka Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów Biedronka. Dodano, że na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach trafi ponad 600 mln zł.

Podwyżki wynagrodzenia zapowiada też sieć Lidl Polska. W 2024 r. firma przeznaczy na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln zł.

Od stycznia 2024 praca w Lidlu i Biedronce znacznie lepiej wynagradzana

Jeronimo Martins wskazał w komunikacie, że ponad 65 tys. pracowników sieci Biedronka w sklepach i centrach dystrybucyjnych otrzyma wynagrodzenie wyższe o kwotę od 650 do 900 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. Wyliczono, że średnio wzrost wynagrodzenia w sklepach wyniesie 17 proc. W skali roku na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach przeznaczonych zostanie ponad 600 mln zł.

Natomiast w Lidlu od stycznia 2024 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4550 zł do 5550 zł na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – od 4800 zł do 5750 zł, a po dwóch latach stażu pracy od 5000 zł do 6000 zł. Wyższe pensje otrzyma też załoga magazynów i menedżerowie.

Informacje wypływające od obu spółek są też takie, że pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

“Praca na kasie” nie będzie już ostatnią deską ratunku. Wynagrodzenia wzrastają

Należąca do Jeronimo Martins sieć dyskontów Biedronka ma w Polsce 3 473 sklepy. Lidl Polska również zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników. Polityka wynagradzania w obu firmach zmienia się na zdecydowaną korzyść pracowników wraz z wejściem w rok 2024.