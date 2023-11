Ustępujący rząd chce, aby 24 grudnia sklepy były zamknięte. W zamian proponuje wprowadzenie niedzieli handlowej 10 grudnia, ale z możliwością robienia zakupów tylko do godz. 14, bo do tej godziny miała być ograniczona sprzedaż 24 grudnia. Eksperci i przedsiębiorcy oceniają działania rządu jako spóźnione.

Ustępujący rząd chce, aby 24 grudnia sklepy były zamknięte. W zamian proponuje wprowadzenie niedzieli handlowej 10 grudnia, ale z możliwością robienia zakupów tylko do godz. 14, bo do tej godziny miała być ograniczona sprzedaż 24 grudnia. „Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków” – wskazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, informując o przyjęciu wczoraj przez rząd nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W momencie podejmowania decyzji projekt nie był jednak udostępniony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie przepisy przewidują, że sklepy mogą być otwarte w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz dwie przed pierwszym dniem Bożego Narodzenia – w tym roku są to 17 i 24 grudnia. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158), handel w Wigilię może się odbywać do godz. 14.

Eksperci i przedsiębiorcy oceniają działania rządu jako spóźnione. Grudniowe grafiki są już ustalone, działania reklamowe zaplanowane, a umowy z pod wykonawcami podpisane. Zdaniem przedsiębiorców nie ma również potrzeby skracania pracy sklepów 10 grudnia do godz. 14.

Taką zmianę popiera natomiast Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” (szerzej pisaliśmy o tym w artykule „Wigilia bez handlu? Rząd wywołał chaos”, DGP nr 219/2023). Związek poinformował, że w tej sprawie odbyły się konsultacje w MRiPS, jednak w momencie podjęcia decyzji przez rządzących projekt ustawy wciąż nie był udostępniony w RCL. Główne założenia nowelizacji zostały jedynie przedstawione w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Brak również informacji o przekazaniu projektu do Sejmu. Decyzję w sprawie ewentualnej zamiany niedziel handlowych podejmie już Sejm nowej, X kadencji, w którym ustępujący rząd nie ma większości.©℗