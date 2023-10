Emeryci są grupą, na którą obecna władza szczególnie zwraca uwagę. Jakie przysługują im dodatki do świadczeń emerytalnych?

Aktualnie emerytura dla wszystkich uprawnionych jest uzupełniona o roczny dodatek, czyli tzw. 13. emeryturę. Do tego władze zdecydowały się na utworzenie 14-stki. Ta jednak przeznaczona jest wyłącznie dla osób otrzymujących najniższe świadczenia (do 2900 zł brutto). Podobnie jak w przypadku 13-stki otrzymanie jej nie wiąże się z koniecznością składania dodatkowych wniosków. To jednak nie koniec świadczeń. Przyjrzeliśmy się, jakie pieniądze mogą jeszcze otrzymać emeryci.

To świadczenie nie jest powszechnie znane. Dla byłych żołnierzy, którzy w latach 1949-1959 byli zmuszani do pracy w kopalniach węgla kamiennego, kamieniołomach i zakładach rud uranu, istnieje dodatek, wypłacany łącznie z emeryturą lub rentą. Wysokość zasiłku wynosi 294,39 zł. Żeby go jednak otrzymać należy złożyć wniosek do ZUS oraz dołączyć zaświadczenie z Komendy Uzupełnień Wojskowych potwierdzające rodzaj i okres zatrudnienia przymusowego.

Ten dodatek jest powszechny, jego otrzymanie jest jednak również uzależnione również od składania wniosku. Przeznaczone jest dla osób uprawnionych do renty lub emerytury, uznanych za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Składając dokumentacje potrzebne jest poświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz dokumentacja potwierdzająca niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Dokumenty należy złożyć w ZUS-ie, który w ciągu 30 dni musi określić, wnioskodawca otrzyma lub nie dodatek.

Ten sam dodatek jest przyznawany z urzędu dla osób, które ukończyły 75. rok życia – w tym wypadku seniorzy nie musza składać wniosku, ani przedstawiać żadnych dokumentów dotyczących stanu zdrowia. Od 1 marca 2023 r. dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 294,39 zł i jest on corocznie waloryzowany.

Kombatantom i innym uprawnionym osobom pobierającym emeryturę lub emeryturę stanowiącą świadczenie rodzinne przysługuje „dodatek kombatancki” w wysokości oraz kompensacyjny dla ofiar represji. Osoby te muszą potwierdzić swoje uprawnienia składając w ZUS-ie stosowne wnioski. Wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 294,39 zł, zaś kompensacyjnego 44,16 zł. Zgodnie z prawem, oba te świadczenia podlegają corocznej waloryzacji. Co istotne, dodatek kompensacyjny przysługuje również wdowie lub wdowcowi po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Należy zaznaczyć, że osoby, które mają ustalone prawo do dodatku dla przymusowo zatrudnianych, a jednocześnie do dodatku kombatanckiego, za tajne nauczanie, dla osób deportowanych lub określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą skorzystać tylko z jednego, wybranego świadczenia.

Podobnie działa dodatek, dla nauczycieli, którzy w czasie II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie. Mogą one bowiem zgłosić się z wnioskiem i otrzymać dodatek do emerytury dodatkowe 294,39 zł, które podlegają waloryzacji. Wniosek musi być uzupełniony o dokumentacje z kuratorium oświaty. Co istotne dodatek ten przysługuje także osobom, które przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w polskich szkołach znajdujących się na terenie III Rzeszy lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Poszkodowani weterani działań poza granicami państwa również mogą liczyć na dodatki. Wysokość dodatku jest uzależniona od procentu uszczerbku na zdrowiu i może wynosić od 10 proc. do 80 proc. kwoty najniższej emerytury. O dodatek wnioskuje uprawniony, zaś podstawą prawną jest decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego.

To jednak nie wszystkie dodatki, które istnieją w polskim prawie. Możliwe jest również złożenie wniosku o dodatek dla osób deportowanych, poddanych represjom. Należy we wniosku do ZUS dołączyć opinie od stowarzyszenia osób poszkodowanych, oraz dokumenty potwierdzające rodzaj i czas represji. Dodatek jest zależny od liczby pełnych miesięcy pracy przymusowej i może wynosić od 14,76 zł do 294,39 zł.

Jakie inne dodatki do emerytury 2023?

Istnieją również dodatki do emerytury mające formę ryczałtu lub ekwiwalentu. Do tej grupy zaliczają się m.in., ekwiwalent pieniężny z tytułu bezpłatnego węgla czy ekwiwalent dla byłych pracowników kolei. Szczegóły wysokości ekwiwalentu są ustalone, ale wartość jest różna, ze względu na zmienne ceny węgla. I tak deputat węglowy dla byłego kolejarza będzie wynosił równowartość 1800 kg węgla.