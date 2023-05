1,4 mln przedsiębiorców ma czas do 1 czerwca na złożenie w ZUS wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Do tej pory zrobiło to tylko ok. 660 tys. prowadzących działalność.

Jutro mija ważny termin dla przedsiębiorców, którzy w rocznym rozliczeniu składek, które powinni byli złożyć do 22 maja, wykazali nadpłatę składki zdrowotnej.

Z danych ZUS wynika, że nadpłacone w ciągu roku składki ma teraz ponad 1,4 mln płatników. Do tej pory wnioski o zwrot nadpłaty złożyło prawie 659 tys. płatników składek, którzy mają do odzyskania łącznie ponad 1,2 mld zł. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. Rekordzista odzyska aż 4,4 mln zł. Drugi w kolejności na liście przedsiębiorców z prawem do zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej ma już „tylko” 695 tys. zł do odebrania z ZUS.

Co ważne, z najnowszych informacji ZUS wynika, że prawo do szybkiego odzyskania nadpłaconych składek mają także ci przedsiębiorcy, którzy nie wyrobili się ze złożeniem rozliczenia składek do 22 maja.

– Przypominamy, że w sytuacji gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie może przekazać do ZUS rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może przekazać je do 30–31 maja br., tak aby w przypadku kwoty do zwrotu mógł zatwierdzić wniosek i wysłać go do ZUS do 1 czerwca. Wobec takich osób ZUS nie będzie wyciągał konsekwencji – zapewnia Paweł Żebrowski z centrali ZUS w Warszawie.

By odzyskać nadpłacone składki, przedsiębiorca powinien zatwierdzić i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek o symbolu RZS-R, który będzie dostępny w dokumentach roboczych.

Ukłon ZUS w stronę przedsiębiorców to zapewne skutek niewydolności systemu teleinformatycznego, który uniemożliwiał złożenie rozliczenia składek w pierwszej połowie maja. Księgowi i doradcy podatkowi alarmowali wtedy, że liczne błędy krytyczne uniemożliwiały złożenie wniosku lub system wczytywał nieprawidłowe dane, których nie sposób było skorygować. Ostatecznie te utrudnienia zostały usunięte.

Co istotne, przedsiębiorcy z prawem do zwrotu składek nie stracą nadpłaty, jeśli nie złożą teraz wniosku w tej sprawie. ZUS rozliczy im nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. – o ile Krajowa Administracja Skarbowa nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów.

Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata składek, należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę – jeśli przekraczają 34,90 zł.

Z danych ZUS wynika, że z rozliczenia 625,2 tys. płatników wynikł obowiązek dopłaty składek, a 273,1 tys. płatników wykazało zero, czyli ich roczna kwota składek jest zgodna z wykazaną miesięczną kwotą składek. ©℗