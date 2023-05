Do dzisiaj płatnicy składek mogą składać elektroniczne wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawiają warunki pracy. W tym roku pula środków wynosi 100 mln złotych.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie są w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w czasie likwidacji lub postępowania układowego. Wsparcie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata. Aplikacje są rozpatrywane dwuetapowo. Najpierw ZUS sprawdzi projekty pod kątem formalnym - czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to jedno z zadań ZUS. Wsparcie mogą otrzymać projekty, które poprawią bezpieczeństwo i higienę pracy. Zmniejszą zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Projekty te mają przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Minimalne dofinansowanie, o które można się ubiegać, wynosi 10 tys. złotych. Maksymalne wsparcie projektu wynosi 80 proc. jego szacowanej wartości, nie więcej jednak niż 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych i 300 tys. zł dla inwestycyjno-doradczych. Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.

Dofinansowane mogą być tylko inwestycje, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi czy też promieniowaniem elektromagnetycznym.

Formularz o dofinansowanie i dokumentację trzeba złożyć elektronicznej, przez stronę prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są na zus.pl/prewencja i w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

