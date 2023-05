Po trzynastce nadszedł czas na 14-tki. Na początku 14. emerytura miała charakter jednorazowy. Obecnie jednak rząd ogłosił wprowadzenie tego świadczenia, jako stałe. Ile wyniesie 14. emerytura w 2023 roku?

Pierwsza 14. emerytura została wypłacona w 2021 roku i miała charakter jednorazowy. Z powodu wysokiej inflacji, rząd zdecydował o wypłacie pomocowej dla seniorów również rok później, aby w 2023 poinformować, że to świadczenie będzie miało charakter stały. Ile będzie wynosić?

Dzięki postanowieniom polityków emeryci będą mieli pewność otrzymywania świadczenia. Do tej pory wypłatę 14. emerytury regulowały coroczne ustawy. Obecnie będzie to zagwarantowane w jednej osobnej, co da pewność jej wypłaty.

Ile wyniesie 14. emerytura?

Wysokość 14. emerytury będzie uzależniona od wysokości pozostałych świadczeń. Osoby, które otrzymują miesięcznie nie więcej niż 2900 złotych, będą mogły liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości 1 588,44 zł w 2023 roku - co jest równe wysokości najniższej emerytury i w kwocie netto, czyli na rękę równej 1445,48 zł.

U osób, które co miesiąc otrzymują świadczenia powyżej tej kwoty, 14-tka zostanie pomniejszona wg zasady „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, jeśli emeryt otrzymuje miesięcznie 3400 zł, jego 14. emerytura wyniesie 1088,44 zł. Można to więc uprościć w taki sposób, że wszystkie osoby, którym przysługuje prawo do emerytury, a otrzymują miesięcznie poniżej 4488,44 zł, dostaną dodatkowe świadczenie w proporcjonalnej wysokości.

Po wejściu w życie ustawy, czternastka będzie przyznawana z urzędu, bez konieczności wnioskowania w tej sprawie.