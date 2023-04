Jeżeli wniosek o 500plus na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca kwietnia 2023 r., wypłata tego świadczenia nastąpi w czerwcu 2023 r. Dzięki temu osoby, które pobierają już 500 plus, otrzymają pieniądze z programu bez przerwy w wypłacie - oświadczyła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jeżeli wniosek o 500plus na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca kwietnia 2023 r., wypłata tego świadczenia nastąpi w czerwcu 2023 r. Dzięki temu osoby, które pobierają już 500 plus, otrzymają pieniądze z programu bez przerwy w wypłacie - oświadczyła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. "Świadczenie wychowawcze 500plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek o 500plus można złożyć wyłącznie elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną" - podkreśliła prof. Uścińska. Zaznaczyła, że przyjmowanie wniosków i ich obsługa przebiega płynnie. "Po raz pierwszy na szeroką skalę i z powodzeniem została wykorzystana aplikacja mobilna mZUS. Przyjęliśmy już łącznie blisko 4 mln wniosków na ponad 6 mln dzieci" - dodała szefowa ZUS. Zakład zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje przyspieszające wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane. Szefowa Zakładu przypomniała, że ZUS obsługuje 500 plus od 1 stycznia 2022 roku. "Od początku 2022 roku Zakład przyjął łącznie ponad 14,4 mln wniosków na ponad 21,2 mln dzieci, wypłaciliśmy świadczenia na kwotę około 45,6 mld zł. To pokazuje skalę i skuteczność w obsłudze programu dla rodzin przez ZUS" - podkreśliła prof. Uścińska. (PAP) rbk/ godl/