Przedstawiony w czwartek przez Waldemara Budę, ministra rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców przewiduje zmiany w ponad 40 ustawach, m.in. podatkowe, w prawie budowlanym czy bankowym, ale także w procedurze administracyjnej i cywilnej. Mają one ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie.

W przypadku zmian w procedurze cywilnej nowela przewiduje dodanie do przepisów o mediacji (nowy art. 1831 par. 21 kodeksu postępowania cywilnego) zapisu, z którego wynika, że w przypadku złożenia pozwu do sądu pracy zostanie on z automatu skierowany do postępowania mediacyjnego. Ten automat nie będzie dotyczył wyłącznie spraw, w których doszło do zwolnienia pracownika, w których domaga się on przywrócenia do pracy czy zadośćuczynienia. Sąd nie będzie także kierował do mediacji spraw, w których strony podjęły wcześniej bezskutecznie próbę zawarcia ugody, lub informacje w tym zakresie – zawarte w pozwie – są niewystarczające.