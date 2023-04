Komisja Europejska pracuje nad propozycjami zmian w dyrektywie 2009/38 o europejskich radach zakładowych (ERZ). Parlament Europejski na jednym z ostatnich posiedzeń przyjął rezolucję w tej sprawie. Czy to ważne z naszego punktu widzenia?

Tak, bo te przepisy dotyczą licznych polskich pracowników zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach działających w Polsce. Przypomnę tylko, że ERZ są tworzone w korporacjach ponadnarodowych, gdy wolę utworzenia takiej rady zgłoszą pracownicy z co najmniej dwóch zakładów w dwóch różnych państwach członkowskich. Aby wejść w zakres dyrektywy, dana korporacja musi zatrudniać co najmniej 1 tys. pracowników w UE, w tym co najmniej po 150 w dwóch państwach członkowskich. Jest wtedy powoływany specjalny zespół, który prowadzi negocjacje z zarządem centralnym, w rezultacie czego powstaje europejska rada zakładowa.