Kobieta od 2005 r. była zatrudniona w jednym z urzędów wojewódzkich na samodzielnym stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego w zespole ds. ochrony informacji niejawnych. Nie było z nią wcześniej trudności we współpracy, ale w pierwszych miesiącach 2021 r. nie zakrywała twarzy i nosa za pomocy maseczki. Reakcją na takie zachowanie było cofnięcie jej upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Pracodawca uznał bowiem, że urzędniczka jest dotknięta jakimiś zaburzeniami psychicznymi. Domagał się od niej zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z obowiązku noszenia maseczki. Kobieta nie okazała jednak takiego dokumentu.