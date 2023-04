Zgodnie z art. 6724 par. 1 pkt 2 znowelizowanego kodeksu pracy, który wejdzie w życie 7 kwietnia br. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), pracodawca musi m.in. pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Stosownie do art. 6724 par. 4 k.p. obowiązek ten może być zastąpiony ryczałtem. W k.p. znajduje się podpowiedź, jak powinien być on kalkulowany. Zgodnie z art. 6724 par. 5 k.p. przy ustalaniu ryczałtu bierze się pod uwagę normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.