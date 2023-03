Przygotowujemy się do wdrożenia pracy zdalnej według nowych zasad. Pracodawca zdecydował jednak, że część dotychczas pracujących zdalnie pracowników otrzyma nakaz powrotu do biur. Problem w tym, że nikt nie chce wracać. Kierownicy będą więc wskazywać osoby zobowiązane do pracy stacjonarnej. Czy jednak jest to dozwolone? W kodeksie jest przecież zakaz dyskryminacji.

Owszem, w art. 6729 par. 1 i 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.), które to przepisy wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 r., ustanowiono zakaz dyskryminacji. Z par. 1 wynika, że pracownik wykonujący pracę zdalną nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej. Z kolei z par. 2 wynika, że pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy. Jednak po lekturze tych przepisów można zauważyć, że regulują one nieco inne przypadki niż ten określony w przedstawionej sytuacji.