Projekt ustawy o sporach zbiorowych ma zmobilizować organizacje związkowe do wspólnego działania. One tymczasem uważają, że to ograniczanie ich wolności. Pracodawcy z kolei twierdzą, że w praktyce zmieni się niewiele i każda reprezentacja pracownicza będzie nadal grać tylko na siebie.

Ostatni projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych nakłada na związkowców wymóg wspólnego prowadzenia rokowań w ramach sporu zbiorowego. Zmiana na pozór jest korzystna dla pracodawców. Poprzedni projekt (z lipca 2022 r.) zakładał bowiem, że jeśli w sporze uczestniczy kilka organizacji związkowych, każda działa we własnym imieniu (gdy nie uda im się wyłonić wspólnej reprezentacji).