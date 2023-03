Takie stanowisko zajął Związek Pracodawców Business Centre Club wobec projektu dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Prace nad nim nadal toczą się w Radzie UE, a w lutym Parlament Europejski zaakceptował propozycję tej regulacji.

BCC swoje uwagi przekazał do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wraz z wnioskiem o ich uwzględnienie w negocjacjach na szczeblu Unii Europejskiej. W piśmie do resortu zaznacza, że zastrzeżenia do projektu mają różne branże i przedsiębiorstwa różnej wielkości. Wątpliwości związku dotyczą m.in. bardzo szerokiego i nieprecyzyjnego zakresu podmiotów, które będą musiały stosować dyrektywę. Problemem jest tu bowiem sama definicja „pracy za pośrednictwem platform internetowych” w brzmieniu przyjętym przez PE. Przez to pojęcie rozumie się każdą pracę zorganizowaną za pośrednictwem cyfrowej platformy pracy i wykonywaną w UE przez osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy istnieje stosunek umowny między tą osobą a usługobiorcą.