Zmiana w zakresie sankcji jest dwojakiego rodzaju. Z jednej strony nie będzie już penalizowane niedopełnienie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Z drugiej zaś – ponownie zmieniono wysokość kary za brak tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla obcokrajowca. Pierwotnie miała za to grozić grzywna od 200 zł do 2 tys. zł. W lutym podwyższono ją, zakreślając granice ustawowego zagrożenia od 1 tys. do 30 tys. zł (wcześniej apelowała o to inspekcja pracy, a zmianę tę resort uzasadniał koniecznością ujednolicenia kar z projektu z kodeksem pracy). Teraz zaś sankcję ponownie obniżono – tym razem jednak widełki przewidują wymierzenie jej od 300 zł do 3 tys. zł (a resort milczy na temat powodów tej zmiany).

– Uważam, że kara na poziomie 300 zł jest rażąco niska. Widocznie jednak ustawodawca nie uznał sporządzania umowy w języku dla cudzoziemca niezrozumiałym za istotne przewinienie – zauważa dr Izabela Florczak, radca prawny, szefowa działu Employment Immigration w Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim. Za błąd uważa też usunięcie penalizacji niezawarcia umowy w formie pisemnej z uwagi na trudną pozycję negocjacyjną cudzoziemców. – W przypadku umowy o pracę kara za jej niezawarcie wynika co prawda z art. 281 par. 1 pkt 2 k.p., ale mając świadomość skali zatrudniania cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych, zasadne wydaje się penalizowanie niezawarcia w formie pisemnej i takiej umowy. Ustawodawca z tej możliwości rezygnuje – być może w ramach podkreślania różnic między umowami o pracę i umowami prawa cywilnego – wskazuje.