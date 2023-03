Tak wynika z danych przekazanych DGP przez fundusz. Obowiązek prowadzenia ZFRON mają pracodawcy o statusie zakładu pracy chronionej, choć mogą go zachować również te przedsiębiorstwa, które przeszły na otwarty rynek pracy, o ile mają wymagany przepisami wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. ZFRON jest zasilany pieniędzmi pochodzącymi m.in. ze zwolnień podatkowych oraz części zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) uzyskane w danym roku z tych dwóch źródeł środki, które nie zostaną wydane do końca następnego roku, pracodawca musi wpłacić do PFRON.

Najnowsze dane funduszu – dotyczące wpłat związanych z niewykorzystaniem do końca 2022 r. pieniędzy pochodzących z 2021 r., wskazują, że dokonało ich 220 pracodawców na łączną kwotę 10,31 mln zł. Natomiast rok wcześniej, gdy firmy zwracały środki ZFRON uzyskane za 2020 r., wpłaciły do PFRON 9,35 mln zł i było to 206 przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost, przy czym jeszcze wyższe wpływy z tego tytułu fundusz osiągnął w 2021 r., gdy było to 12,8 mln zł.