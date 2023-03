Dzięki senackiej poprawce dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego otrzymają też osoby, które miały do niego prawo na dzień 2 sierpnia 2022 r. Rodzice apelują jeszcze o rozszerzenie prawa do 24 tygodni urlopu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Jest na to zgoda

Już jutro nowelizacją kodeksu pracy , która wdraża m.in. tzw. dyrektywę work-life balance (2019/1158), zajmie się Senat. A niewykluczone, że po uchwaleniu przez wyższą izbę parlamentu jeszcze w tym tygodniu ponownie pochyli się nad nią Sejm. Na rozparzenie czeka kilkanaście poprawek zaproponowanych w ubiegłym tygodniu przez senackie komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawczą, które co do zasady mają poparcie rządu (patrz: ramka).