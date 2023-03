W zakładzie pracy doszło do wypadku. Został on ujawniony przez pracownika służby bhp, który zwykle wchodzi w skład zespołu powypadkowego. Czy w tej sytuacji ma on prawo podjąć niezwłoczne działania w imieniu zespołu na potrzeby postępowania powypadkowego? Czy jednak powinien się wstrzymać z działaniami do czasu formalnego powołania zespołu powypadkowego przez pracodawcę?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, tak aby redukować zagrożenie związane m.in. z wypadkami. Dlatego trzeba pamiętać, że wypadek w miejscu pracy, który ostatecznie może być kwalifikowany jako wypadek przy pracy, nie jest prywatną sprawą ani poszkodowanego, ani świadka wypadku. Zasadą jest – o ile stan zdrowia na to pozwala, że poszkodowany powinien niezwłocznie z zawiadomić o zdarzeniu swojego przełożonego – osobę kierującą pracownikami, która ma szczególne obowiązki w obszarze bezpieczeństwa pracy, lub pracodawcę – w sytuacji gdy pracodawca jest przełożonym. Po zdarzeniu