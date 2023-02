Podwyższony zostanie także dodatek terenowy. Dzienna jego stawka ma wzrosnąć z 1 proc. do 6 proc. kwoty bazowej. Dzięki temu wysokość dodatku terenowego zwiększy się z ok. 16 zł do ok. 97 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania zadań. Projekt wyraźnie wskazuje na możliwość przyznania dodatku terenowego policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (stołecznej) policji, na obszarze której pełni służbę. Dodatek ten będzie również otrzymywał policjant, który odbywa szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia policji, w związku z braniem udziału w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki. Projektowane jest także rozszerzenie grupy funkcjonariuszy policji uprawnionych do otrzymywania dodatku stołecznego.