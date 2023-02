Z inicjatywą jej wykonywania będzie mógł wystąpić tylko pracownik. Nie oznacza to jednak, że automatycznie uzyska na to zgodę. Dotyczy to także szczególnych grup zatrudnionych, np. opiekujących się dziećmi.

Praca zdalna okazjonalna została wprowadzona po raz pierwszy do systemu prawa na mocy nowelizacji kodeksu pracy z 2 grudnia 2022 r. i została unormowana w dodanym do kodeksu art. 6733. Przepis ten wejdzie w życie 7 kwietnia 2023 r. W par. 1 stanowi on, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Wbrew pojawiającym się głosom, że pracodawca będzie zobowiązany taki wniosek uwzględnić, wcale tak nie jest, o czym świadczy konstrukcja samych przepisów oraz uzasadnienie do nowelizacji. Niewiążący charakter wniosku o pracę okazjonalną nie stanowi przy tym luki prawnej, lecz jest podyktowany uzasadnionymi interesami pracodawcy.