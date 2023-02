Stosując te przepisy, trzeba uważać, żeby ich nie nadinterpretować. Zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia pracownika dotyczy czynności zmierzających bezpośrednio do rozwiązania umowy. Czyli przykładowo wykluczona byłaby tu konsultacja związkowa. Nie oznacza on natomiast, że nie możemy np. prowadzić postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawidłowości, których dopuścił się pracownik. W sytuacji gdy np. mamy zgłoszenie mobbingowe dotyczące pracownika chronionego, postępowanie antymobbingowe nie tylko można, lecz nawet trzeba prowadzić. To też oznacza, że można gromadzić dowody, które mogą posłużyć jako podstawa do zwolnienia, np. raport z postępowania antymobbingowego. Inny przykład: pracownik chroniony opublikował post na Facebooku, w którym szkaluje dobre imię pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca może zabezpieczyć dowody, np. wykonać screen i zrobić notatkę służbową. Warto w tym miejscu podkreślić, że zbieranie takich dowodów wcale nie musi stanowić przygotowań do zwolnienia pracownika, ale mogą one zostać wykorzystane np. w celu sporządzenia pozwu o naruszenie dóbr osobistych. Gdyby przyjąć, że takich działań, jak opisałem, nie możemy realizować, to pracownik objęty zakazem przygotowań do zwolnienia miałby ochronę znacznie bardziej rozszerzoną, niż wynika to z przepisów. Nie byłaby to ochrona przed zwolnieniem, ale także przed innymi działaniami naruszającymi interesy pracodawcy, co w praktyce oznaczałoby bezkarność takiej osoby.