Chodzi o to, czy pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (np. nauszniki przeciwhałasowe) obniżające wpływ czynnika szkodliwego (np. hałasu) do dopuszczalnego poziomu powinni być uznawani za tych, którzy są zatrudnieni w warunkach zagrożenia w środowisku pracy. To ostatnie ma wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe odprowadzanej przez pracodawcę.