Sprawa dotyczyła powództwa o dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w nocy. Wytoczył je pracownik firmy zajmującej się obsługą wagonów sypialnych w pociągach PKP. Był on zatrudniony jako konduktor i objęty równoważnym systemem czasu pracy, w wariancie określonym w art. 136 kodeksu pracy. Przepis ten przewiduje, że dla pracowników zatrudnionych przy dozorze urządzeń bądź pozostających w pogotowiu do pracy wymiar czasu pracy wynosi do 16 godzin na dobę. W trakcie procesu ustalono, że załogę konduktorską tworzyły zwykle dwie osoby, jedna z nich wykonywała pracę, a druga odpoczywała. Przepisy zakładowe przewidywały, że za cały czas służby w pociągu (w tym za obowiązkowe okresy odpoczynku) konduktorom przysługiwało wynagrodzenie. Otrzymywali oni także ryczałty za godziny nadliczbowe i pracę nocną przewidziane w k.p.