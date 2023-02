Webinarium „Autozapis do PPK – nowy obowiązek pracodawcy” + certyfikat gwarantowany

Zapraszamy na praktyczne webinarium „Autozapis do PPK – nowy obowiązek pracodawcy” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 22 lutego 2023 roku. Polecamy!

Czas szybko leci – od wprowadzenia PPK minęły 4 lata. W efekcie teraz czeka nas sporo pracy – trzeba będzie ponownie zebrać od pracowników rezygnacje z uczestnictwa w pracowniczym programie kapitałowym, a tych, którzy takich rezygnacji nie złożą – zapisać do PPK. Ale nie wszystkich! Których pracowników to nie dotyczy? Które terminy mają kluczowe znaczenie? Na szkoleniu dowiesz się, jak przygotować się do autozapisu, oraz jakie są konsekwencje zapisania do PPK lub rezygnacji z niego.

W programie webinarium:

1. Podmioty zobowiązane do podpisania umowy o zarządzanie

2. Uczestnicy PPK

3. Obowiązkowy-dobrowolny charakter PPK

4. Wiek osoby zatrudnionej a obowiązek zapisania do PPK

5. Obowiązkowy autozapis

6.Konsekwencje zapisu do PPK z uwzględnieniem skutków podatkowych

7. Możliwość rezygnacji z PPK

8. Czy i kiedy informować pracowników o możliwości rezygnacji z PPK?

9. Zakaz zachęcania do rezygnacji z PPK

10. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Niezbędne informacje:

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

„Autozapis do PPK – nowy obowiązek pracodawcy” + certyfikat gwarantowany

Termin: 22 lutego 2023, godz. 10:00-11:00

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Po webinarium uczestnicy otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.

Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 22 lutego 2023 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

