Podczas prac nad ustawą pojawił się pomysł umożliwienia kasom prowadzenia działalności gospodarczej na wzór kas spółdzielczych, stowarzyszeń czy fundacji. Realizacja tego pomysłu okazałaby się jednak w praktyce dość skomplikowana (wymuszałaby np. pełną fiskalizację KZP, co zwiększałoby koszty obsługi), dlatego z niego zrezygnowano. KZP nie mogą więc prowadzić działalności gospodarczej - nie mogą nabyć statusu przedsiębiorcy ani instytucji pożyczkowej. Jednak jako podmioty mające zdolność prawną do zaciągania zobowiązań oraz sądową do dochodzenia swych praw lub roszczeń mogą także zatrudniać pracowników, jeśli wymagałyby tego względy organizacyjne. Trzeba jednak podkreślić, że celem działalności KZP nie może być zysk ani tworzenie miejsc pracy, a jedynie zapewnienie realizacji ustawowych i statutowych zadań. Co ważne, koszty tego działania będzie zobowiązany ponieść w całości pracodawca, na co wskazuje wprost art. 8 ust. 5 ustawy o KZP. Pracodawca weźmie na siebie w tym przypadku koszty właściwe i pośrednie, w tym VAT, którego nie może odliczyć, bo KZP nie jest jego płatnikiem. Rozszerzono zatem prawa pracowników o możliwość zrzeszenia się w organizacji samopomocowej, której koszty działalności pokryje pracodawca, ale na zasadach, na jakie obie strony (zarząd kasy i pracodawca) się zgodzą.