Odpowiadając na to pytanie, warto odnieść się do wyroku z 13 grudnia 2022 r. wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo przeciwko Portugalii (skarga nr 26968/16). Trybunał stwierdził, że geolokalizator (GPS) w samochodzie służbowym stanowi ingerencję w prawo do poszanowania prywatności pracownika, jednak jest to ingerencja legalna, proporcjonalna i uzasadniona, co oznacza, że nie narusza ona praw podstawowych przewidzianych w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie z 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, czyli do poszanowania prywatności. Szerzej ten problem opisywaliśmy w tygodniku Kadry i Płace z 12 stycznia 2023 r. „GPS w samochodzie służbowym nie narusza prawa do prywatności”.