Zmiany te wprowadzi nowelizacja kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240). Firmy zatrudniające telepracowników nie muszą jednak w popłochu dostosowywać dotychczasowych zasad ich zatrudnienia do nowych reguł, by zdążyć przed 7 kwietnia. Nowelizacja daje im bowiem aż pół roku na przejście od telepracy do pracy zdalnej. Dla porównania ci, którzy muszą dokonać konwersji obecnej pracy zdalnej na tę na nowych zasadach, mają na to zaledwie dwa miesiące.