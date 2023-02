Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazanej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Pytanie skierowane przez organizację dotyczyło jednej z firm, która ma pracownika na zwolnieniu lekarskim do 20 lutego br., bez prawa do zasiłku chorobowego, oczekującego na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Obecnie ten podwładny nie świadczy pracy na rzecz przedsiębiorstwa i jest to traktowane jako nieobecność usprawiedliwiona, w trakcie której nie otrzymuje wynagrodzenia. Pracodawca nie jest jednak pewny, czy taka osoba powinna być wliczana do stanu zatrudnienia przy ubieganiu się o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników.