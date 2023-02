Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację firmy – spółki jawnej dwóch osób fizycznych, w której jeden wspólnik ma 95 proc. udziałów, a drugi 5 proc., przy czym zgodnie z KRS każdy z nich jest uprawniony do jej reprezentowania. Przedsiębiorstwo to zatrudnia osoby niepełnosprawne, korzysta z dofinansowań do ich wynagrodzeń oraz udziela ulg we wpłatach na PFRON. Jednocześnie w grudniu 2022 r. wspólnik posiadający 5 proc. udziałów został po śmierci matki zarządcą sukcesyjnym prowadzonego przez nią mikroprzedsiębiorstwa. Obydwie firmy mają takie same numery PKD. W związku z tym wydarzeniem spółka nie jest pewna, czy na potrzeby ubiegania się o dopłaty do pensji stanowi razem z tym drugim przedsiębiorstwem podmioty powiązane, co należy zaznaczyć w druku INF-O-PP (przedstawianym przy wnioskowaniu o pomoc publiczną), a także czy we wniosku o subsydia płacowe Wn-D powinien być podany łączny stan zatrudnienia spółki i przedsiębiorstwa w spadku.