Jak ustalił DGP, poniedziałek, 6 lutego, to ostatni możliwy termin na publikację nowelizacji kodeksu pracy w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że po upływie kolejnych 14 dni, czyli już od 21 lutego 2023 r., wejdą w życie nowe regulacje dotyczące badań trzeźwości pracowników. To już naprawdę ostatni dzwonek na wdrożenie ich do przepisów wewnętrznych firm, które zamierzają badać zatrudnionych na nowych zasadach, bez potrzeby uzyskiwania zgody na taką kontrolę. W myśl nowelizacji te zmiany muszą być najpierw ogłoszone w każdej firmie. W małych przedsiębiorstwach do 50 pracowników nastąpi to obwieszczeniem pracodawcy. W większych firmach nową treść regulaminów pracy należy wypracować w porozumieniu z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi, o ile działają takie u danego pracodawcy. Pierwsze badanie trzeźwości czy przeprowadzenie narkotestu będzie jednak możliwe dopiero po upływie dwóch tygodni od ogłoszenia zmian w przepisach wewnątrzzakładowych. Nowe regulacje dają bowiem pracownikom czas na zapoznanie się z nowymi zasadami kontroli ich trzeźwości.