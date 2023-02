Nowelizacja zmienia regulację dotyczącą m.in. urlopu ojcowskiego. Pracownik, który jest ojcem wychowującym dziecko, w tym także dziecko przysposobione (adoptowane), ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do dwóch tygodni. Może z niego skorzystać nie później niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. W przypadku dziecka przysposobionego wydłużony został wiek dziecka, do ukończenia którego urlop ojcowski przysługuje. Po nowelizacji przysługuje on nie dłużej niż do ukończenia przez przysposobione dziecko 14. roku życia. Przed nowelizacją ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Podwyższony został zatem wiek dziecka, na które przysługuje urlop ojcowski w przypadku adopcji. Wymiar urlopu ojcowskiego oraz maksymalny upływ czasu od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (24 miesiące) pozostają bez zmian.