Nowela kodeksu pracy wprowadzająca nowe zasady badania trzeźwości nie przewiduje wprost możliwości doraźnego badania pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ale jest na to pewien sposób.

Nowe przepisy pozwalające na prewencyjne badania zatrudnionych alkomatem czy narkotestem czekają już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wszystko wskazuje na to, że wejdą w życie w pierwszej połowie lutego. Już teraz mnożą się wątpliwości co do treści nowej regulacji. Jedna z najważniejszych dotyczy tego, czy pracodawcy będą mogli badać alkomatem pracowników, których zachowanie wyraźnie wskazuje na stan po użyciu alkoholu. A za badanie przeprowadzone bez podstawy prawnej i przetwarzanie wrażliwych danych o nietrzeźwości pracownika może ich spotkać wysoka kara od Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie ma badania bez uprzedzenia?