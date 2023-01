Zgodnie z projektem nowelizowanego obecnie kodeksu pracy urlop rodzicielski wydłuży się z 32 do 41 tygodni. Dodatkowe 9 tygodni ma przypadać wyłącznie ojcu. Co oznacza, że jeśli z niego nie skorzysta, to przepadnie. Ma to zachęcić do większego dzielenia się obowiązkami przez rodziców przy nowo narodzonym dziecku, a w praktyce umożliwić kobiecie wcześniejszy powrót na rynek pracy i wyrównanie jej szans.